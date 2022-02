Dl Sostegni: raffica di emendamenti al Senato, sono 2.307

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sono 2.307 gli emendamenti al decreto Sostegni ter, presentati dai gruppi politici del Senato allo scadere del termine per depositarli, fissato per le 16 di oggi.

Di questi, la maggior parte (454) sono dei senatori di Forza Italia, seguiti da Lega (400), Pd (356), Fratelli d'Italia (323), M5S (308), Misto (200) e Italia Viva (180).

La Commissione Bilancio del Senato deciderà domani pomeriggio come procedere, visto il numero di emendamenti arrivati al decreto che, tra le altre cose, assegna ristori alle attività chiuse durante il periodo invernale per le restrizioni anti-Covid, e prevede interventi per aiutare famiglie e imprese a far fronte al caro-bollette.

I 2.307 emendamenti quindi caleranno dopo che i gruppi avranno scelto i loro 'segnalati', anche dopo incontri bilaterali per accorpare i temi. (ANSA).