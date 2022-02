Cambi: euro apre in rialzo a 1,137 con summit Biden-Putin

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il possibile summit fra Biden e Putin sull'Ucraina indebolisce il dollaro, verso il quale erano rifluiti gli investitori, sui mercati valutari. L'euro sale così dello 0,46% a 1,137 in apertura, con il mercato che guarda anche al meeting informale della Bce di questa settimana. Deciso rialzo per il rublo che rimbalza dell'1% a 76,4 dollari Meno evidente il movimento dello yen in Asia, poco mosso a 114,9. (ANSA).