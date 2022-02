Borsa: Milano riduce il rialzo iniziale, pesante Exor

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in terreno positivo ma riduce il rialzo iniziale. A Piazza Affari pesa Exor (-3,4%), dopo l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per un contenzioso. Male anche Banca Generali (-2%) e Fineco (-1%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 164 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale all'1,86%.

Seduta positiva per le banche con Bper (+1%), Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,5%). Piatte Banco Bpm (-0,03%) e Mps (+0,04%). In flessione Carige (-0,27%) a 0,78 euro, vicina al prezzo dell'opa che lancerà Bper per acquisire il restante 20% della banca ligure.

In rialzo anche i titoli legati al petrolio con Tenaris (+1%), Eni (+0,1%) mentre è in calo Saipem (-0,4%), quest'ultima alle prese con una manovra finanziaria per ripianare il rosso nei conti. In flessione anche Tim (-0,47%), all'indomani delle precisazioni sulle indiscrezioni di stampa e la denuncia a Procura e Consob. (ANSA).