Borsa: Europa verso avvio positivo con vertice Biden-Putin

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Le Borse europee si avviano verso l'apertura in rialzo con le notizie di un vertice tra Biden e Putin per discutere su sicurezza e stabilità strategica. Nel Vecchio continente i future dei principali listini si muovono in territorio positivo, dopo i cali dei giorni scorsi.

Chiusa Wall Street per la festa dei presidenti. Intanto gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare la Fed per contenere la corsa dell'inflazione. (ANSA).