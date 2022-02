Borsa: Europa soffre crisi ucraina, Parigi -2%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - I venti di conflitto armato in Ucraina pesano sulle Borse europee, che hanno concluso in chiaro ribasso: Parigi, Francoforte e Amsterdam hanno perso due punti percentuali, Madrid l'1,1%, con Londra che ha provato a contenere le perdite in calo finale dello 0,4%.

In corso di seduta i ribassi sono stati anche maggiori, mentre in chiusura non accenna a riprendersi il mercato azionario di Mosca, dove l'indice Moex cede il 10% e l'Rtsi il 13%. (ANSA).