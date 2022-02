Borsa: Europa apre in rialzo, effetto vertice Biden-Putin

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, e tirano un sospiro di sollievo dopo l'annuncio del vertice tra Biden e Putin per affrontare le questioni della sicurezza e dell'Ucraina. Intanto gli investitori tengono alta l'attenzione sul fronte delle banche centrali e sulle prossime mosse per fronteggiare il rialzo dell'inflazione.

Avvio di contrattazioni in rialzo per Francoforte (+0,96%), Parigi (+0,79%), Londra (+0,54%), Madrid (+0,57%). (ANSA).