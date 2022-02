Assegno unico: Inps, arrivate 2,28 milioni di domande

L'Inps ha ricevuto ad oggi 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli. Lo fa sapere l'Istituto presentando la campagna di informazione sulla nuova misura per la famiglia. Da oggi sarà operativo il sito www.assegnounicoitalia.it dove potranno essere reperite tutte le informazioni sul nuovo strumento che riguarda 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli. L'assegno unico parte a marzo ma se si fa domanda entro giugno si ottengono gli arretrati. L'importo che si ottiene è legato all'Isee ma se non si presenta si ha diritto comunque, facendo la domanda, 50 euro per ogni figlio.