Rdc al 70% percettori iniziali, non si trasforma in lavoro

Il Reddito e la pensione di cittadinanza hanno funzionato come misura contro la povertà ma non come passaggio verso l'inserimento lavorativo: la conferma arriva da un paper dell'Inps sulla misura secondo la quale il 70% di coloro che hanno iniziato a percepire il beneficio tra aprile e giugno del 2019 lo aveva ancora nell'ultimo semestre del 2021. Il dato chiaramente risente della pandemia e dell'aumento delle difficoltà nella ricerca del lavoro. "La persistenza - si legge - sembra essere soprattutto legata alla nazionalità del richiedente, alla composizione del nucleo, all'area geografica di residenza, a indicatori economici".