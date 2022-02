Mediaset: aumenta pressione su Prosieben in vista assemblea

L'assemblea Prosieben, del quale Mediaset oggi MediaforEurope (Mfe) è ampiamente primo azionista, è lontana, ma aumenta la pressione del Biscione, che non ha consiglieri né nel Supervisory board né nell'Executive board in vista dell'appuntamento di maggio del gruppo media tedesco.

L'obiettivo resta lo stesso: concentrare Prosieben più sul settore televisivo, limitando la parcellizzazione del business, che ha dato risultati altalenanti.

Secondo fonti di mercato e analisti che seguono il comparto, i primi incontri tra il management del gruppo tedesco e Mfe ci sono già stati e altri sono in programma, anche nell'ambito di un 'roadshow' che il presidente uscente del Consiglio di sorveglianza del gruppo tedesco sta compiendo tra gli azionisti.

L'assemblea di Prosieben dovrà rinnovare tre componenti del Supervisory board e lo stesso Consiglio ha presentato dei candidati, mentre il Biscione ancora non lo ha fatto. Ma intanto Mfe sta convertendo quasi completamente la sua quota da derivati in azioni, con i diritti di voto ora a un totale del 23,9%, con un 21,6% in azioni. E il Biscione ha anche ricevuto dalle autorità tedesche la possibilità di salire fino al 29,9%.