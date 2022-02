Superbonus: bozza, 3 cessioni in tutto e bollino anti-frodi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Per i crediti dei bonus edilizi sono possibili, oltre alla cessione del primo richiedente, "due ulteriori cessioni" ma solo se effettuate "a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo". Lo prevede la bozza di decreto sulle "misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia" che reintroduce, in forma limitata, la possibilità di cessioni successive dei crediti. Inoltre "al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni". Le disposizioni si applicano alle cessioni inviate all'Agenzia delle entrate dal primo maggio 2022. (ANSA).