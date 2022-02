Hermes: nel 2021 utile sale a 2,4 miliardi (+77%)

Hermes chiude il 2021 con un utile netto a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 77% rispetto all'anno precedente. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto circa 9 miliardi (8.981 milioni), in crescita del 42% a tassi di cambio costanti e del 41% a tassi di cambio correnti rispetto al 2020.

All'Assemblea generale che si terrà il 20 aprile 2022, verrà proposto un dividendo di 8,00 euro per azione. L'acconto sul dividendo di 2,5 euro che sarà pagato il 23 febbraio 2022, sarà dedotto dal dividendo approvato dall'assemblea generale.

Per il 2022 il gruppo ritiene che "gli impatti della pandemia Covid-19 sono ancora difficili da valutare. Il nostro modello artigianale altamente integrato e la rete di distribuzione equilibrata, così come la creatività delle nostre collezioni e la fedeltà dei nostri clienti ci permettono di guardare al futuro con fiducia".

"Ringrazio soprattutto la passione e la qualità del lavoro dei nostri team, perché insieme abbiamo fatto del 2021 un anno eccezionale", afferma Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès. "Proseguiamo con il nostro impegno - aggiunge - per la creazione di posti di lavoro in tutto il mondo, rafforzando al contempo i nostri obiettivi ambientali".