Borsa: Europa conclude debole su Ucraina, Francoforte -1,4%

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Ultima seduta di settimana negativa per i mercati azionari del Vecchio continente, penalizzati in corso di giornata dalle notizie provenienti dalla crisi Russia-Ucraina: Francoforte è scivolata dell'1,4% finale, con Madrid in calo dello 0,9%, Amsterdam dello 0,8%, Londra dello 0,3% e Parigi dello 0,2%. (ANSA).