Borsa: Europa cauta con Ucraina. Milano piatta, spread a 160

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Borse europee poco mosse a poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni con gli investitori sul chi va là per le incertezze che circondano gli sbocchi della crisi ucraina e i timori legati all'inflazione e alle mosse delle banche centrali per contrastarla. Londra e Francoforte avanzano dello 0,1% mentre Parigi sale dello 0,6%. Sul listino francese corre Renault (+3%) dopo i conti 2021 mentre scivolano Hermes (-4,7%), che paga una trimestrale deludente, ed Edf (-4,4%), costretta a un aumento di capitale da 3 miliardi.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib oscilla sulla parità, bene Banco Bpm (+1,4%), Recordati (+1,3%), Banca Generali (+1,1%) e FinecoBank (+1%) mentre soffrono Tenaris (-1,2%), Cnh (-1%), Prysmian (-0,8%) ed Enel (-0,8%). Positiva Eni (+0,6%) dopo i conti sopra le attese. Lo spread Btp-Bund si mantiene stabile a 160 punti base, con il rendimento dei decennali italiani in calo all'1,82% nonostante dalla Bce continuino a levarsi voci, come quella del banchiere slovacco Kozimir, favorevoli a una rapida chiusura del Qe.

Sui listini europei vengono acquistate le utilities e soffrono gli energetici, che scontano l'accentuarsi del calo del petrolio (-1,5% il wti a 90,26 dollari al barile) che potrebbe dover fare i conti con un aumento della produzione iraniana in caso di accordo sul nucleare. (ANSA).