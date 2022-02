Bollette: 5,8 mld per secondo trimestre Stop oneri sul luce

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Azzeramento degli oneri di sistema sull'elettricità sia per le famiglie che per le Pmi e le imprese più grandi per 3 miliardi, riduzione dell'Iva sul gas al 5% per circa 590 milioni, riduzione degli oneri sul gas per 480 milioni, rafforzamento del bonus sociale per 500 milioni, credito di imposta per le imprese energivore per 700 milioni e per le imprese gasivore per circa 500 milioni. Sono gli interventi sulle bollette contenuti nel dl all'esame del consiglio dei ministri per un totale di 5,8 miliardi. (ANSA).