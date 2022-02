Gas: il prezzo in Europa sale con le tensioni in Ucraina

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Torna a salire il prezzo del gas naturale in Europa, con le tensioni in Ucraina. In rialzo i future ad Amsterdam (+7,1%) a 74,5 euro al MWh, così come a Londra (+7,3%) a 179,1 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. (ANSA).