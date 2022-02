Borsa: Milano maglia nera Europa, soffrono Bper e Iveco

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Seduta pesante a Piazza Affari con il listino milanese che, al pari delle altre Borse europee, sconta le incertezze sullo sbocco della crisi ucraina in un contesto già complesso per via della corsa dei prezzi e del conseguente avvio di politiche restrittive da parte delle banche centrali.

Il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,1% mentre lo spread Btp-Bund si è ridotto a 160 punti base, con il rendimento del decennale italiano sceso di ben 7 punti, all'1,83%, in un contesto di fuga dal rischio e acquisti generalizzati per i bond sovrani.

A Milano, la peggiore tra le principali Borse europee, le vendite si sono concentrate su Bper (-4%), oggetto di alleggerimenti dopo la corsa dell'ultimo periodo, Iveco (-3,5%), Nexi (-3,1%), Tenaris (-2,8%) e Saipem (-2,8%), al lavoro per definire la manovra finanziaria necessaria a riequilibrarne il bilancio.

Male anche le banche e le assicurazioni, tra i titoli peggiori in Europa assieme agli energetici: Unicredit ha perso il 2,7%, Mediobanca il 2,4%, Intesa l'1,9%, Generali l'1,8%, Banco Bpm l'1,2%. Tra gli industriali in affanno Interpump (-2,1%), Leonardo (-2%) e Stellantis (-1,9%), che sconta i dati sulle immatricolazioni e il taglio delle stime di Equita. In controtendenza Atlantia (+1%), Recordati (+0,7%) e Ferrari (+0,6%) nel giorno della presentazione della monoposto che correrà nel prossimo campionato di F1. (ANSA).