Generali: Galateri, uscirò dal Cda in piena unità d'intenti

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Uscirò dal consiglio in piena serenità e unità d'intenti". Così il presidente di Generali Gabriele Galateri in una lettera al cda nella quale spiega che svolgerà le sue funzioni sino alla fine del mandato. Galateri è in scadenza all'assemblea di fine aprile insieme al resto del board e non potrà essere rieletto per il venir meno dei requisiti di indipendenza.

"Voglio comunque, aldilà di requisiti formali, mantenere piena indipendenza di giudizio e così esprimere rammarico per le tensioni nel corpo sociale degli ultimi tempi che Generali certo non si merita ed augurarmi che possa essere eletto un consiglio composto da persone di professionalità e coscienza etica tali da favorire il recupero di un clima di serenità e di collaborazione nell'interesse sociale", ha aggiunto Galateri. (ANSA).