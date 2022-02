Gas: ad Amsterdam a 68,78 euro, ai minimi da gennaio

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Il prezzo del gas è in rapida flessioni con la diplomazia a lavoro per stemperare le tensioni tra Russia e Ucraina. Dopo i forti rialzi dei giorni scorsi le quotazioni si sono ora portate ai livelli di gennaio scorso.

Ad Amsterdam le quotazioni sono in calo del 3,9% a 68,56 euro al Mwh. A Londra il prezzo scende del 3,3% a 165,15 penny per Mmbtu.

In rialzo il petrolio con il Wti che si attesta a 93,70 dollari al barile (+1,9%) e il Brent sale a 95,01 dollari (+2,01%). (ANSA).