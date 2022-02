Borsa:Europa chiude debole, fari puntati su inflazione e Ucraina

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le Borse europee chiudono deboli con gli investitori che guardano al lavoro della diplomazia per allentare le tensioni tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori resta l'andamento dell'inflazione e gli impatti sulle prossime decisioni delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi.

Intanto sono in lieve flessione i rendimenti dei titoli di Stato dopo i rialzi dei giorni scorsi. Sul fronte delle materie prime torna a rialzare la testa il petrolio mentre il gas scende ai livelli di inizio gennaio.

L'indice d'area stoxx 600 conclude la seduta sulla parità (+0,04%). In calo Parigi (-0,21%) e Francoforte (-0,28%), piatte Londra (-0,07%), in rialzo Madrid (+0,22%). (ANSA).