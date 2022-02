Borsa: Milano chiude piatta appesantita dalle banche

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La Borsa di Milano (+0,01%) chiude piatta, appesantita dalle banche e dopo una seduta all'insegna del nervosismo. A Piazza Affari si mettono in mostra Prysmian (+3%) e Saipem (+1,09%), quest'ultima alle prese con la manovra di risanamento. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 163 punti base, con il rendimento del decennale italiano che scende all'1,91%, dopo il balzo al 2% dell'inizio di seduta.

Andamento negativo per le banche. Scivola Mps (-4,7%), alle prese con l'aumento di capitale. Male anche Intesa (-2,2%), Banco Bpm (-1,9%), quest'ultima dopo i rialzi dei giorni scorsi con le voci su Unicredit (-1,7%). Seduca in calo per Bper (-1,2%), dopo l'accordo per l'acquisizione della quota dell'80% di Carige (-0,1%). Il titolo dell'istituto ligure si attesta a 0,788 euro, sfiorando il prezzo di 0,80 euro per l'opa che lancerà Bper sulla restante quota del 20%.

Positivo il comparto dell'energia con il petrolio che rialza la testa. Oltre a Saipem concludono la seduta in rialzo anche Tenaris (+2,3%) e Eni (+1%). In ordine sparso le utility con il calo del prezzo del gas e le misure per contenere il rincaro delle bollette energetiche. In rosso Hera (-0,5%), A2a e Erg (-0,4%) mentre avanzano Enel (+1,2%) e Alerion (+1,1%).

Chiude in positivo Generali (+1,4%) mentre è piatta Unipol (-0,04%). Poco mossa Tim (-0,07%). (ANSA).