Borsa: Europa in calo dopo dati Usa, attesa per Wall Street

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le Borse europee proseguono in calo dopo una serie di dati macroeconomici negli Usa, tra cui la produzione industriale che sale dell'1,4%, sopra le attese. I listini del Vecchio continente mantengono la strada della flessione in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo.

L'indice d'area stoxx 600 perde lo 0,2%. In rosso Milano (-0,6%), Londra e Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,4%), Madrid (-0,3%). Sui mercati pesano le banche (-1,1%), le auto (-0,3%) e le utility (-0,2%). (ANSA).