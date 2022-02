Bocconi, 280mila euro d'investimento per le donne manager

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - 280mila euro finanziati da OTB Foundation in collaborazione con l'Università Bocconi per garantire l'esenzione totale nel primo biennio per dieci studentesse che potranno scegliere tra quattro corsi, Economics and Management of Government and International Organizations; Politics and Policy Analysis; International Management e Management.

Le iscrizioni chiuderanno il 17 marzo e il progetto nasce per formare la classe dirigente femminile del futuro, in un Paese, come l'Italia, dove solo il 19,1% dei ruoli apicali in organi pubblici è rappresentato da donne, mentre nelle società quotate solo il 2% delle donne ricopre il ruolo di amministratore delegato e nelle banche solo l'1%.

"Investire sulla formazione vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere all'università ha un valore doppio. Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell'impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato" ha dichiarato Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi.

(ANSA).