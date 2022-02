Spread Btp-Bund: in lieve risalita verso 167 punti

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund è nuovamente in risalita verso 167 punti, facendo segnare 166,8 punti, comunque in calo sia rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 168,5 punti, che all'apertura di giornata, a 169,3 punti.

Il rendimento del decennale italiano è in salita all'1,981%.

Il Bund tedesco è allo 0,315%. (ANSA).