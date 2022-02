Saipem: da Tribunale Algeri stop a commessa Gln3 e maximulta

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Il Tribunale di Algeri ha sospeso la commessa Gln3 in Algeria assegnata nel 2008 a Saipem, Saipem Contracting Algérie e Snamprogetti Algeria Branch fissando una multa complessiva di 192 milioni di euro a carico delle aziende.

Lo si legge in una nota in cui le Aziende annunciano ricorso. La multa - spiega Saipem - influirà sui conti del 2021 anche se, a seguito dell'appello non verrà corrisposta. Saipem ricorda che il Tribunale di Milano l'aveva assolta in via definitiva per gli stessi fatti il 14 dicembre del 2020.

Saipem è impegnata nella revisione del Piano Strategico 2022-2025 presentato lo scorso 28 ottobre 2021 a seguito del rosso annunciato lo scorso 31 gennaio. Il nuovo Piano - si legge in una nota - sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione il 15 prossimo marzo, (ANSA).