Borsa: Milano positiva dopo indici Zew (+1,3%), in luce Bper

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Si conferma positiva Piazza Affari (Ftse Mib +1,35% a 26.774 punti) dopo gli indici Zew dalla Germania e i dati di Eurostat. Scende a quota 167,7 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti all'1,965%. Proseguono gli acquisti sulla matricola Technoprobe (+8,33%) sul mercato Euronext Growth Milan, dedicato alle Pmi, mentre sul listino principale si distingue Bper (+3,84%) all'indomani dell'acquisizione di Carige (-0,11%). In luce Banco Bpm (+2,66%) dopo la raccomandazione 'overweight' e il rialzo del prezzo obiettivo a 4,2 euro da parte di Morgan Stanley. Seguono Stellantis (+2,95%), Mediolanum (+2,47%), Banca Generali (+2,4%), all'indomani del Piano al 2025, Fineco (+2,16%), Pirelli (+2,39%) e Iveco (+1,45%). Acquisti su Intesa (+1,8%) e Unicredit (+1,66%), debole invece Saipem (-0,83%), al lavoro sulla revisione del piano strategico e condannata in Algeria per una commessa su cui era stata assolta in Italia. Il Gruppo ha annunciato ricorso per la multa da 192 milioni, che peserà comunque sui conti del 2021. Il calo del greggio (Wti -2,85% a 92,73 dollari al barile) frena Eni (-0,5%), che gira in calo, mentre Snam (+0,93%) è sostenuta dal protocollo d'intesa con Save e Airbus per portare l'idrogeno nell'aeroporto di Venezia.

(ANSA).