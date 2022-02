Borsa: Milano in forma (+2%) con le banche, vola Bper

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Seduta ottimista a Piazza Affari (+2%), al meglio delle altre maggiori Borse europee, con le tensioni per la situazione geopolitica in Ucraina che sembrano avere preso un almeno momentaneo respiro. A Milano rally in solitaria di Bper (+9,1%) in cima al listino principale, il giorno dopo l'accordo per l'acquisizione di Carige (-0,1%). Bene anche le altre banche, da Fineco (+3,9%) a Intesa (+3%), Banco Bpm (+2,8%) e Unicredit (+2,1%), mentre lo spread Btp Bund è sceso a 165 punti col rendimento del decennale italiano in calo all'1,955%. Forte nell'industria Leonardo (+4,9%), insieme a Amplifon (+4%), Buzzi (+3%) e Prysmian (+2,8%). Tra le auto ha spiccato Stellantis (+4,1%), con guadagni per Exor (+2,8%). Nel lusso molto in forma Moncler (+1,9%). Tra le utility guadagni per Terna (+2,4%), con Deutsche Bank che ha incrementato il target price del titolo da 7,5 a 7,7 euro per azione. Bene Generali (+1,8%), il giorno prima del Cda.

Tra i petroliferi, col greggio in calo (wti -3,4% a sera), a 92 dollari al barile e il brent a 93,2 dollari, sofferente Eni (-1,1%) e poco convinti l'impiantistica di Tenaris (+0,7%) e per Saipem (+0,5%), al lavoro sulla revisione del piano strategico e condannata in Algeria per una commessa su cui era stata assolta in Italia. Quasi piatta Unipol (-0,08%) e pochi guadagni per Tim (+0,4%) e Inwit (+0,8%). Tra i titoli a minore capitalizzazione hanno volato Autogrill (+10,1%) e Irce (+9,6%), mentre sono scesi Gas Plus (-7,3%), Juve (-1,3%) e Mfe A (-1,1%), ovvero le azioni di di tipo A, la denominazione da dicembre della azioni Mediaset, mentre il gruppo sta convertendo da derivati in azioni quasi completamente la sua quota nella tedesca Prosieben, della quale è primo azionista. (ANSA).