Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -2%

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Giornata difficile per le Borse europee sulle tensioni in Ucraina e Milano non si differenzia: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib, dopo aver sfiorato ribassi del 4% in corso di seduta, ha chiuso in calo del 2,04% a 26.415 punti. (ANSA).