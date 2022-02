Bollette:pubblicato Dl Mite su Piano aree idonee estrazioni

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Via libera al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, il Pitesai. Il ministero per la Transizione ecologica ha pubblicato il Decreto n.548 del 28 dicembre scorso di adozione del Piano.

Il provvedimento, di un solo articolo, individua le aree dove sarà possibile riavviare prospezioni ed estrazioni di idrocarburi sospendendo di fatto la moratoria del 2019. (ANSA).