Spread Btp-Bund: in discesa a 163 punti

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Ha girato in calo il differenziale tra Btp e Bund nel pomeriggio, arrivando a 163 punti, sgonfiandosi dopo la tensione creata sui titoli di Stato dai valori dell'inflazione Usa, con i relativi timori per azioni sui tassi da parte delle banche centrali. Resta comunque più elevato del valore della chiusura del giorno precedente, a 160 punti, e dell'apertura di seduta, a 162 punti.

In discesa anche il rendimento del decennale italiano, all'1,886%, più basso sia della chiusura del giorno prima, all'1,887%, che rispetto all'apertura di giornata, all'1,9%. Il Bund tedesco è allo 0,249%. (ANSA).