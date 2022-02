Spread Btp-Bund apre in rialzo a 162 punti, rendimento 1,9%

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Avvio di seduta in tensione per i titoli di Stato dopo l'inflazione Usa. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 162 punti, rispetto ai 160 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale all'1,9%, rispetto all'1,887% della vigilia.

In rialzo anche i rendimenti dei decennali degli altri Paesi 'limitrofi' con la Spagna all'1,168% e la Grecia al 2,529%.

(ANSA).