Cambi: euro in calo in avvio, scende a 1,1376 dollari

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'euro è in deciso calo rispetto al dollaro in avvio di giornata. Dopo la chiusura di ieri a 1,1430 dollari, la moneta unica è scesa sotto quota 1,14 portandosi a 1,1376 dollari (-0,5%).

Segno più invece nello scambio con lo yen: l'euro è a 132 contro la moneta nipponica, in rialzo dello 0,47%. (ANSA).