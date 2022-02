Borsa:Milano (-1,5%) maglia nera in Europa,ferma Banco-Bpm

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - La Borsa di Milano (-1,5%) si appesantisce ancora e indossa la maglia nera tra i listini europei. Resta ancora al palo Banco Bpm, in attesa di entrare agli scambi dopo le voci di stampa su una possibile opa di Unicredit (-1,3%). Intanto lo spread tra Btp e Bund prosegue la seduta a 166 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,92%.

A Piazza Affari scivolano Mediolanum (-3,9%) e Nexi (-3%), all'indomani dei risultati. Vendite anche sulle banche con Intesa (-2,4%), Bper (-1,9%), Mps (-1,4%). Poco mossa Unipol (+0,04%), nel giorno dei conti del 2021 che battono i target del piano.

Seduta in rosso per il comparto dell'auto dove rallenta Iveco (-2,5%). Male anche Stellantis (-1,8%) e Cnh (-1,2%). Rallentano le utility mentre si studiano misure per frenare il rincaro delle bollette energetiche. In calo A2a (-1,9%), Enel (-2,1%), Hera (-1,8%), Erg (-1,1%). (ANSA).