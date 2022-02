Borsa:Asia chiude in calo con inflazione Usa e rendimenti

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in calo, orfane di Tokyo chiusa per festività, in scia con Wall Street. Sui mercati pesa il dato sull'inflazione Usa e le tensioni sui titoli di Stato con l'aumento dei rendimenti. Si guarda anche all'andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare petrolio e gas, mentre proseguono le frizioni tra Russia e Ucraina.

Chiusura in calo per la Cina. A contrattazioni ancora in corso sono in negativo Hong Kong (-0,58%), Shanghai (-0,61%), Shenzhen (-1,7%), Seul (-0,87%) e Mumbai (-1,5%).

Giornata scarna di indicatori macroeconomici. Dopo il Pil e la produzione industriale del Regno Unito e l'inflazione della Germania, in arrivo dagli Stati Uniti l'indice di fiducia dei consumatori. (ANSA).