Borsa: Milano resta in calo (-0,7%), male alcune banche

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Resta in calo Piazza Affari (-0,7%) a metà pomeriggio, con alcuni titoli di banche pesanti, salvo eccezioni come Banco Bpm (+9,8%), in rally dopo indiscrezioni di stampa su di un'Opa di Unicredit (-1,3%). Male tra gli istituti di credito anche Intesa (-2,8%), Fineco (-1,3%), mentre tiene Bper (+0,9%) e corre Mps (+4,8%). Lo spread Btp-Bund è risalito a 164,3 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,897%.

In perdita Iveco (-3,2%), nel lusso Moncler (-2,6%), PIrelli (-1,4%), tra le utility soprattutto Italgas (-1,3%). Negative le auto, da Ferrari (-1,3%9 a Stellantis (-0,9%).

Positivi i petroliferi, a iniziare sa Saipem (+2,1%), Eni (è1,7%), fino all'impiantistica di Tenaris (+1,3%), col greggio che aumenta il rialzo (wti +1,9%) a 91,5 dollari al barile e il brent a 92,9 dollari. Guadagnano nell'industria Leonardo (+0,6%) e Cnh (+0,5%). Salgono Tim (+0,3%) e Exot (+0,2%). Tra i titoli a minore capitalizzazione vola Banca Intermobiliare (+30,8%, il giorno dopo i conti, col 2021 tornato in utile. (ANSA).