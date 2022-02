Assiom Forex: Massimo Mocio confermato alla presidenza

(ANSA) - PARMA, 11 FEB - Massimo Mocio è stato confermato, per i prossimi tre anni, alla presidenza del''Associazione degli Operatori dei Mercati Finanziari (Assim Forex) . La decisione è stata presa dal nuovo Consiglio di Assiom Forex, riunitosi per la prima volta questa mattina a Parma a margine dei lavori del XVIII Congresso.

Accanto a lui, siederanno Massimo Magni (Vice Presidente Vicario), Roberto Ferrari (Vice Presidente), Alberto Basadonna (Segretario Generale) e Marco Bertotti (Tesoriere).

Giuseppe Attanà è stato rieletto Presidente Onorario per un altro mandato. Nominato anche il nuovo Comitato di Presidenza, del quale faranno parte, oltre agli organi sopracitati, Claudia Segre, Mario Erba, Pier Mario Satta ed Andrea Torri.

Il Consiglio ha altresì provveduto ad istituire la Commissione ESG, che farà capo a Barbara Valbuzzi e la Commissione Statuto, di cui è responsabile Clelia Pizzalli.

"Ringrazio vivamente il Consiglio di Assiom Forex per la rinnovata fiducia nei miei riguardi e sono onorato di continuare questo percorso iniziato nel 2019 alla guida di una delle realtà più importanti del mondo associativo finanziario europeo" ha dichiarato Massimo Mocio. "L'Associazione, che rappresenta gli interessi del mercato inteso come bene da preservare e valorizzare, è certamente riuscita a fronteggiare il cambiamento imposto da questi ultimi due anni caratterizzati dall'emergenza sanitaria, e i risultati raggiunti ci dimostrano che il settore può contare su una elevata resilienza e professionalità" (ANSA).