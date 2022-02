Ruffini, erogati 24,9 miliardi a fondo perduto da inizio pandemia

Dall'inizio della pandemia ad oggi, l'Agenzia dell'Entrate, "negli anni 2020 e 2021, ha erogato complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici o riconoscimenti di crediti d'imposta". Lo afferma Ernesto Maria Ruffini, direttore dell"Agenzia dell'Entrate, in audizione al Senato sul decreto Sostegni Ter, che aggiunge, "prevede ulteriori fondi".

"Fino ad oggi - ha detto in un altro passaggio - l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, un ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti di cui agli articoli 119 e seguenti del Decreto Rilancio di 4,4 miliardi di euro". Al 31 dicembre 2021, "le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate attraverso l'apposita piattaforma sono stati: quasi 4,8 milioni; per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro".

Dei 4,4 miliardi di frodi in particolare: "a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, 2,3 miliardi sono ora oggetto di sequestri preventivi da parte dell'Autorità giudiziaria; 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall'Agenzia sulla piattaforma "cessione crediti", per effetto delle disposizioni introdotte con il Decreto anti-frode, che consente all'Agenzia di effettuare tale controllo preventivo in presenza di profili di rischio". L'attività di analisi e controllo svolta dall'Agenzia delle entrate, ha spiegato Ruffini, cui si sono aggiunte le segnalazioni di cittadini vittime inconsapevoli di raggiri, "ha fatto emergere un quadro generale preoccupante". Sono state riscontrate "gravi irregolarità connesse alla creazione, anche da parte di organizzazioni criminali ramificate su tutto il territorio nazionale, di crediti d'imposta inesistenti per importi di vari miliardi di euro che, dopo articolate concatenazioni di cessioni a società e persone fisiche interposte, sono stati in parte monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alcuni casi, i proventi delle frodi sono stati veicolati all'estero". La circolazione dei crediti d'imposta, "qualora attuata tramite una catena di cessioni particolarmente articolata e simulata con perizia, rende complesso per l'intermediario finanziario valutare, nell'esercizio dell'ordinaria diligenza professionale, la liceità dell'operazione, con il rischio di prendere parte involontariamente a condotte fraudolente, contigue anche al riciclaggio di denaro. Infatti, riguardo a un credito oggetto di plurime cessioni può risultare sostanzialmente priva di efficacia una verifica svolta solo nei confronti dell'ultimo cessionario che ne chiede la monetizzazione. Ad ogni buon conto, può rilevarsi come non tutti gli intermediari finanziari siano stati danneggiati".