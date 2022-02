Pagamenti digitali: EY, entro 2025 saranno il 50% del totale

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Entro 3 anni il 50% dei pagamenti effettuati in Italia avverranno senza l'uso del contante. E' quanto emerge dai risultati della ricerca sullo stato dell'arte dei digital payments presentati da Ey durante il webinar "Payments (r)evolution: il futuro dell'ecosistema dei pagamenti".

L'Osservatorio stima che il mercato italiano dei pagamenti digitali potrebbe aver raggiunto i 311 miliardi a fine 2021, con una crescita media a partire dal 2015 pari all'8%. In particolare stanno crescendo notevolmente i pagamenti contactless, aumentati del 66% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, così come i pagamenti Mobile, cresciuti del 108% dal primo semestre 2020 allo stesso periodo 2021.

La ricerca di EY sottolinea come più della metà degli intervistati indica tra i principali trend innovativi il Buy Now Pay Later (+292% tra il 2018 e il 2020), seguiti dai prodotti basati su blockchain e le Super App di pagamento, cioè singole applicazioni che racchiudono al loro interno un'ampia offerta di funzionalità legate all'esperienza di pagamento.

Tra le principali criticità legate al business dei pagamenti, invece, si evidenziano la corretta rilevazione di frodi di pagamento e riciclaggio, rispettivamente indicate dal 36% e dal 25% degli intervistati, ma soprattutto i rischi maggiormente percepiti dai player sono la compliance normativa (60%) e l'alta competizione (59%).

Diverso, invece, il discorso che riguarda le criptovalute. Il 60% degli intervistati non ritiene che si assisterà a un'accettazione diffusa dei pagamenti in cripto-valute entro il 2025 a causa della scarsa cultura di consumatori e commercianti sul tema, che si somma all'assenza di una regolamentazione comunitaria, trasparente e ben definita. (ANSA).