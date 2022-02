Borsa:Europa gira in calo dopo inflazione Usa,rialzo rendimenti

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Le Borse europee girano in calo dopo il dato sull'inflazione Usa. Tensione sui titoli di stato con l'aumento dei rendimenti. A Wall Street in calo i future.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,35%. In calo Parigi (-0,49%) e Milano (-0,1%), piatte Francoforte (-0,02%) e Londra (+0,04%) mentre sale Madrid (+0,3%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 160 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,85%.

Tensione anche sul tasso dei titoli denennali dei Paesi 'periferici' con la Spagna all'1,12% e Grecia al 2,508%. (ANSA).