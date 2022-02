Borsa: Milano positiva (+0,6%), bene Nexi e Tim

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - I primi scambi confermano l'avvio in leggero rialzo per le Borse europee, con Milano che accelera rispetto alla partenza e segna un aumento nell'indice Ftse Mib dello 0,6%.

Tra i titoli principali di Piazza Affari, spicca Tim che cresce fino al 3% a 0,42 euro, seguita da Nexi (+2,7%), Bper (+2,5%) e Banco Bpm in rialzo attorno ai due punti percentuali. Debole Diasorin, in calo attorno al mezzo punto, mentre scivola Iveco che, dopo una partenza relativamente tranquilla, perde due punti percentuali.

Nel paniere a minore capitalizzazione spicca Banca Ifis, in crescita del 5% sui 20 euro dopo i conti e il nuovo piano, mentre Mps e Carige sono partite attorno alla parità rispettivamente a quota 0,96 e 0,77 euro. (ANSA).