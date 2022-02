Borsa: Europa riduce rialzo dopo inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Le Borse europee limano i rialzi dopo i dati sull'inflazione Usa, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Fari puntati anche sull'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato che si muovono in rialzo.

Piatto l'indice d'area Stoxx 600. Piatte Londra (+0,07%) e Milano (-0,01%), in rialzo Francoforte (+0,36%), Madrid (+0,56%), in calo Parigi (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 159 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,839%. (ANSA).