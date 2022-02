Borsa: Europa chiude contrastata,con inflazione Usa occhi su Fed

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Le Borse europee chiudono in ordine sparso, dopo il dato sull'inflazione Usa e le preoccupazioni per una azione più aggressiva della Fed in tema di politica monetaria. I mercati azionari e i titoli di Stato hanno mostrato nervosismo con il balzo dei rendimenti in Europa e il Treasury a 10 anni che ha toccato il 2% per la prima volta dal 2019. Sotto i riflettori anche i rincari dell'energia che minaccia la ripresa economica mentre si inaspriscono le tensioni tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si rafforza a 1,1487 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,21%. In flessione Parigi (-0,41%), piatta Francoforte (+0,05%), in positivo Londra (+0,38) e Madrid (+0,45%). (ANSA).