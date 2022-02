Bollette: Uecoop, sviluppo a rischio per 1 impresa su 4

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Per oltre 1 azienda su 4 (27%) il caro energia rischia di far saltate i piani di sviluppo del 2022 mettendo una seria ipoteca sulla crescita del Paese in termini di economia e lavoro. E' quanto emerge dall'indagine dell'Unione europea delle cooperative.

Il caro energia "sta squilibrando tutti i parametri economici nei contratti per la fornitura di beni e servizi o per la gestione di attività sociali, assistenziali ed educative con la rete delle 80 mila cooperative italiane che a livello nazionale - sottolinea Uecoop - impiegano oltre un milione di persone dalla salute al sociale, dai servizi alla logistica, dal turismo all'alimentare, dalla scuola allo sport fino agli spettacoli. Con l'85% delle merci che viaggia su strada - evidenzia Uecoop - il caro prezzi minaccia anche le catene di approvvigionamento considerato che la benzina ha sfondato i 2 euro al litro con aumenti a due cifre per il pieno al distributore". (ANSA).