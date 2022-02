Balneari: Gentiloni, non si può ignorare regime competizione

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Essendo il turismo così importante per un Paese come l'Italia, è molto importante investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni balneari, quindi queste concessioni vanno riassegnate attraverso meccanismi di gara. Non significa ignorare il lavoro fatto, gli investimenti fatti, le ricadute sociali della riassegnazione, ma contemporaneamente non si può ignorare il fatto che siamo in un regime di competizione e ci possono essere investitori che di questo patrimonio fanno un uso migliore". Lo sottolinea in un punto stampa il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni. (ANSA).