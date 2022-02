Spread Btp-Bund: sale a 158,5 punti

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Sale ancora il differenziale tra Btp e Bund, a 158,5 punti, dopo un'apertura di giornata in rialzo a 160 punti, rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 158,3 punti. Lo spread ha poi girato in calo, arrivando fino a 155,1 punti poco dopo le 9.

Il rendimento del decennale italiano aumenta all'1,808%, dopo avere aperto in calo, all'1,811%, rispetto all'1,845% della chiusura del giorno prima. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg ha toccato poi finora un minimo all'1,764% poco dopo le 10.30. Il rendimento del Bund tedesco è allo 0,223%. (ANSA).