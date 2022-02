Industria: Istat, produzione dicembre -1% mese, +4,4% anno

La produzione industriale nell'intero 2021 è cresciuta dell'11,8% sul 2020 a fronte di una flessione dell'11,4% nel 2020. Lo rileva l'Istat spiegando il livello destagionalizzato dell'indice di dicembre supera del 2% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l'inizio dell'emergenza sanitaria.

A dicembre 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1% rispetto a novembre. L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l'energia (+0,1%), mentre diminuisce per i beni intermedi (-0,5%), i beni di consumo (-1,0%) e i beni strumentali (-2,2%). Su base tendenziale a dicembre l'indice complessivo corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,4% (i giorni lavorativi sono stati 22, contro 21 di dicembre 2020).