Borsa:Europa chiude brillante, cala tensione sui titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Borse brillanti in Europa, in scia con l'andamento positivo di Wall Street e l'attenuarsi delle tensioni sui titoli Stato. Dopo una vigilia incerta i listini del Vecchio continente hanno risollevato la testa avviandosi verso il miglior rialzo delle ultime settimane. Giornata positiva anche per l'euro che torna a rafforzarsi sul dollaro.

In questo contesto i mercati azionari europei hanno imboccato la strada del rialzo. L'indice d'area stoxx 600 ha guadagnato l'1,7%. Maglia rosa per Milano (+2,72%). In terreno positivo anche Parigi (+1,46%), Francoforte (+1,57%), Londra (+1,01%), Madrid (+1,98%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso a 154 punti base, rispetto ai 160 punti dell'avvio di seduta ed i 158 punti di ieri. In calo il rendimento del decennale italiano che scende all'1,748%, rispetto all'1,811 dell'inizio delle contrattazioni e all'1,845% della vigilia. In flessione anche i rendimenti dei titoli a dieci anni dei paesi 'periferici', con la Spagna all'1,06% e la Grecia al 2,4%.

A Piazza Affari in luce Banco Bpm (+8%), dopo i conti del 2021 e l'aumento della cedola. Performance positiva anche per Cementir (+5,5%), con i risultati record dell'anno scorso e il nuovo piano industriale. Bene anche le auto con Iveco (+6,9%), Cnh (+5,6%) e Stellantis (+4,1%). In positivo Mediobanca (+2,1%), nel giorno dei conti del semestre.

Intanto concludono la seduta in calo Mps (-3,1%), con le ragioni della sfiducia del cda a Guido Bastianini, che sulla revoca intende fare causa alla banca, Bper (-0,2%) e Saipem (-2,8%), quest'ultima alle prese con le previsioni di rosso nei conti. (ANSA).