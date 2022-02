Borsa: Milano accelera (+2%) con l'industria e alcune banche

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Accelera Piazza Affari a fine mattina (+2%), in un'altra giornata di trimestrali, con l'industria e alcune banche che spingono verso l'alto i listini.

In cima al Ftse Mib resta Banco Bpm, il giorno dopo i conti, e corre Mediobanca (+2%), con la semestrale appena diffusa, sopra il consensus. Lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, a 157,4 punti, col rendimento del decennale italiano in crescita all'1,802%. Vola l'industria, a iniziare da Iveco (+4,1%) e Cnh (+3,7%) e con le auto, da Stellantis (+3%) a Ferrari (+2,3%), con guadagni per Exor (+3,7%). Tra i titoli positivi le utility, come Italgas (+2,5%) e Terna (+2,3%). (ANSA).