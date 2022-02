Borsa: Europa chiude in rialzo, fari puntati sui rendimenti

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano all'andamento delle materie prime, in particolare gas e petrolio, e agli sviluppi delle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina. Intanto si attenua il nervosismo sui titoli di Stato mentre resta alta l'attenzione sulle mosse delle banche centrali. Fari puntati anche sulla stagione delle trimestrali per testare l'intensità della crescita economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1433 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 chiude le contrattazioni in rialzo dell'1,72%. Positiva Parigi (+1,46%), Francoforte (+1,57%), Londra (+1,01%), Madrid (+1,98%). (ANSA).