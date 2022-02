Bollette: Arera, boom prezzi nonostante interventi governo

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Nel primo trimestre 2022 si è registrato nei servizi di tutela, "nonostante gli interventi straordinari del Governo", un aumento del costo per l'energia elettrica per la famiglia tipo pari a +55% per la bolletta dell'elettricità e a +41,8% per quella del gas rispetto al trimestre precedente. Lo ha detto il Presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori, sottolineando che questi incrementi risultano "ancora più significativi se valutati rispetto ai livelli del corrispondente trimestre dell'anno scorso", infatti per l'energia elettrica, il prezzo di riferimento per il cliente tipo "è passato da 20,06 centesimi di euro per kWh" nel primo trimestre 2021 "a 46,03 centesimi di euro per kWh" nel primo trimestre 2022 e, per il gas naturale, "da 70,66 centesimi di euro per metro cubo a 137,32 centesimi di euro". (ANSA).