Unicredit: finanziamento di 145 milioni a The Student Hotel

The Student Hotel (Tsh) ha raggiunto un accordo con UniCredit per un finanziamento a impatto sociale e ambientale di 145 milioni di euro volto allo sviluppo di due nuove sedi a Roma San Lorenzo e Firenze Belfiore. Sace supporta il finanziamento con una garanzia green di 54 milioni di euro.

Il prestito include le condizioni per il raggiungimento di un rating Breeam "Very Good" per entrambe le location e l'aderenza alla Tassonomia Ue per le attività sostenibili come criteri per la garanzia green di Sace. L'operazione è stata realizzata grazie al supporto del team Real Estate Large Corporate di UniCredit Italia.

Tsh e UniCredit hanno concordato di includere nel finanziamento condizioni di impatto che prevedono uno sconto sul tasso di interesse che Tsh si è impegnata a reinvestire per fornire a studenti provenienti da situazioni sociali svantaggiate, borse di studio sotto forma di sconti sulle tariffe di locazione. Le condizioni del finanziamento ad impatto sono in linea con il programma di Social Impact Banking della banca.

UniCredit agisce come Arranger, Underwriter, Bookrunner e Agent.

Il prestito fa seguito ai finanziamenti esistenti già erogati da UniCredit a TSH per la realizzazione delle sedi con modelli di ospitalità ibrida di Firenze Lavagnini, Bologna e Vienna.

